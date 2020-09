Warriors, Timberwolves'u "birçok kez" geri çevirmiş!

Minnesota Timberwolves'un, D'Angelo Russell'ı almak için Golden State Warriors'ı uzun süre 'rahatsız ettiği', ve Warriors'ın ekibi birçok kez 'geri çevirdiği' ortaya çıktı.



Wolves, 2021'de ilk üç sıra korumalı birinci tur ve 2021 ikinci tur karşılığında Andrew Wiggins'i vererek, son takas tarihinden önce D'Angelo Russell'ı almıştı.



Ancak bu anlaşma, iddialara göre Warriors'ın kendilerini defalarca reddetmesinden sonra geldi.



The Athletic'den Jon Krawczynski'ye göre, "Warriors, Wolves'un her zaman istediği oyun kurucuyu Minnesota'ya göndermek için, Şubat ayındaki son tarihten hemen önce bir anlaşmaya varmadan önce, sezonun başlarında birçok kez Wolves'u geri çevirdi."



Bu, Wolves'un geçen yaz Russell'ı serbest oyuncu olarak almak için büyük bir atılım yapmasına rağmen, kendisinin Warriors'a gittiği ve dört yıllığı 117 milyon dolarlık bir anlaşma imzalarken, Kevin Durant'in Brooklyn Nets'e gittiği bir durumla sonuçlanmıştı.



İlk düşünce, Russell'ın her iki oyuncu da sağlıklı olduğunda Stephen Curry ve Klay Thompson ile tehlikeli bir geri saha üçlüsü kurabileceği üzerineydi. En azından Warriors, Durant'i kaybettikleri yaz aynı zamanda değerli bir takas varlığı eklemiş oluyordu.



Beklendiği gibi, Russell'ın Golden State'teki durumu şüpheliydi ve Wolves kendisi için takas yapmak adına büyük bir baskı yaptığında, iki takım sonunda bir anlaşmaya varmıştı.



Wolves, Karl Anthony-Towns, Russell, Jarrett Culver gibi genç oyuncuların etrafında yapılanıyor ve takım bu yıl birinci sıradan seçim yapıyor. Wolves, Anthony Edwards, James Wiseman ve LaMelo Ball gibi potansiyel yıldızların uyumundan hoşlanmazsa, Towns ve Russell ile eşleşmesi için üçüncü bir yıldız oyuncu da ekleyebilir.