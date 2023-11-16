Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Green, 5 maç ceza aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Warriors-Timberwolves maçındaki kavgaya karışan Green, 5 maç ceza aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2023 11:12
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı." bilgisi verildi.

Ayrıca kazgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de yirmibeşer bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dün, Warriors-Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atılmıştı. Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Green ve Thompson ile Timberwolves'dan McDaniels ihraç edilmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery