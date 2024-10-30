Golden State Warriors, geride bıraktığımız gece New Orleans Pelicans'a karşı oynanan maçta Jonathan Kuminga'yı benche aldı.



Stephen Curry, Andrew Wiggins ve De'Anthony Melton'ın kadro dışı olmasıyla Warriors, Brandin Podziemski, Buddy Hield, Moses Moody, Draymond Green ve Trayce Jackson-Davis beşlisiyle sahaya çıktı.



Başantrenör Steve Kerr, bu konuda endişeli olmadığını belirtti:



"Üç maçlık değerlendirme süreci hiçbir şey değil, o yüzden asla endişelenmiyorum. JK hazırlık maçlarını gerçekten iyi geçirdi. Kendine gelecektir. Onun gücüne ve atletizmine ihtiyacımız olacak."



Kuminga, hava atışından bir saat öncesine kadar Kerr'den haber almadığını söyledi:



"Bu karar benim değil. Dördüncü yılımdayım. Böyle şeyler ilk kez olmuyor. Ben koç değilim, bu onun kararıdır."



Ocak ayında Kuminga'nın, Kerr'ün Denver Nuggets'a karşı oynanan bir maçta 22 yaşındaki oyuncuyu benche almasından sonra Kerr'ün potansiyeline ulaşmasını engellediğine inandığı iddia edilmişti. Kuminga geçtiğimiz sezonun son 41 maçının 34'ünde başlangıç kadrosunda yer almış ve 18.7 sayı ortalaması yakalamıştı.



Warriors ve Kuminga, Ekim ayının başlarında çaylak anlaşmasının uzun vadeli uzatılması konusunda bir anlaşmaya varamamıştı. Ekip, bu yaz Utah Jazz'den Lauri Markkanen için bildirilen teklif de dahil olmak üzere kendisini takas görüşmelerinin dışında bırakmıştı.



Kuminga, bu sezon forma giydiği dört maçta ortalama 10.3 sayı, 3.3 ribaund ve 1.5 asist ile oynuyor.



