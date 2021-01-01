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Warriors, Simmons'ın Draymond'a uyum sağlaması konusunda şüpheli!

Golden State Warriors'ın, takas bloğunda olduğu bildirilen Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın Draymond Green ile uyuşup uyuşmayacağı konusunda, takım içinde 'ikiye bölünmüş olduğu' iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, takas bloğunda olduğu bildirilen Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın Draymond Green ile uyuşup uyuşmayacağı konusunda, takım içinde 'ikiye bölünmüş olduğu' iddia edildi.

ESPN'den Zach Lowe ve Stephen A. Smith, Lowe'ın podcast'i The Lowe Post'ta bu konuyla ilgili konuştular.

Lowe'ın, "Bence Warriors dahili olarak Simmons'ın Draymond Green ile muhtemel uyumu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Katılıyor musun?" sorusuna, Smith yanıt olarak, "Bana öyle oldukları söylendi. Aynı fikirde değiller." ifadelerini kullandı.

KRON4'ten Jason Dumas, 95.7 The Game isimli radyo programında Simmons'ın Kaliforniya merkezli bir takıma geçmekle ilgileneceğini iddia etmişti.


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