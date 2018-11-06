Warriors risk almadı, Draymond'ı oynatmadı

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, dün gece 117-101 galibiyetiyle sona eren Memphis Grizzlies karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayağından sakatlanınca, karşılaşmayı terketti.
Maçın ilk çeyreğinde ayağını sakatlayan Draymond, maç sırasında durumunu kontrol ettirse de, ikinci çeyrekte maça döndükten sonra karşılaşmanın ikinci yarısında süre almadı.
Koç Steve Kerr, durumla ilgili "MR çektiler, negatif çıktı. Ama yine de ikinci yarı çıkıp oynamasının bir mantığı yoktu. Biraz durumunu test etti ve biz de onu kenara almaya karar verdik. Ne olacak göreceğiz. Sonraki maçımıza kadar birkaç günümüz daha var."
şeklinde konuşurken, Kevin Durant ise "Umarım iyidir. Bence iyidir. Sakatladıktan sonra yine döndü ama ikinci yarı kenara geldi. Konuşma fırsatımız olmadı ama umarım iyidir."
açıklamasını yaptı.
Green, karşılaşmayı 14 dakikada 4 ribaund ve 2 asistle tamamladı.