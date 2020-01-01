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Warriors, resmileştirdi: Klay Thompson bu sezon yok

Golden State Warriors, Klay Thompson'ın bu sezon hiç oynamayacağını resmi olarak duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors, Klay Thompson'ın bu sezon hiç oynamayacağını resmi olarak duyurdu.

Klay'in bu yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'nda oynama ihtimali ise göz ardı edilmedi.

Thompson'ın dizindeki yırtılan bağların iyileşme süreci nedeniyle tüm sezonu kaçırması bekleniyordu, lakin Warriors, dün gece Houston Rockets'a karşı oynanan maçtan önce resmi olarak duyuruyu yaptı.

Thompson, 13 Haziran'da Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA Finalleri 6. maçında sol dizindeki çapraz bağları koparmış ve 2 Temmuz'da ameliyat olmuştu.

Warriors, All-Star arasında yeniden değerlendirdikleri Klay'in "iyi ilerleme kaydettiğini ve rehabilitasyonundaki zaman çizelgesiyle doğru yolda olduğunu" belirtti.

Golden State, Klay'in Eylül ayı sonunda antrenman kampına gitmeye hazır olmasını bekliyor.


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