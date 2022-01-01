Warriors, Poole'a 80 milyon dolar teklif edebilir!

Golden State Warriors'ın, Jordan Poole'a önümüzdeki yaz tahmini 80 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklif edeceği iddia edildi.



San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau, Warriors'ın 2022-23 sezonu bitimindeki sınırlı serbest oyuncu dönemi senaryosundan kurtulmak için, Poole'u önümüzdeki yaz Bay Area'da uzun süre kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını kaleme aldı:



"Warriors ayrıca bu yaz Poole'u çok yıllı bir uzatma kontratıyla kadroda tutmaya çalışacak ve bu da ekibin 2023'teki serbest oyuncu döneminde kendisiyle uğraşmak zorunda kalmalarını engelleyecek. Spotrac'in maaş sınırı uzmanı Keith Smith, anlaşmanın dört yıllığı 80 milyon dolar civarında olacağını tahmin ediyor."



Golden State'in şu andaki ve gelecekteki maaş bordrosunda en büyük kısmı, takımın ana yıldızları Wiggins, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green kaplıyor.



22 yaşındaki Poole, bu sezon maç başına 29 dakika civarında sahada kalarak, %40 şut isabetiyle 16.4 sayı, 3.5 asist, 3.1 ribaund ortalamaları tutturuyor.



