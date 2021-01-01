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Warriors, Paul Millsap ile "en sık adı geçen takım"

Golden State Warriors'ın, bu yaz döneminde Paul Millsap ile 'en sık adı geçen' takım olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, bu yaz döneminde Paul Millsap ile 'en sık adı geçen' takım olduğu bildirildi.

Eski Denver Nuggets forveti ve şu anki serbest oyuncu Paul Millsap hâlen bir takımla anlaşmış değil ve şampiyonluk için yarışan birkaç ekip, kendisiyle veteran minimum anlaşma yapmakla ilgileniyor.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Warriors'ın Millsap ile "en sık adı geçen" ekip olduğunu iddia etti:

"Golden State, lig kaynakları tarafından piyasadada boşta kalan muhtemelen en önemli oyuncu Paul Millsap ile en sık adı geçen takım olarak gösteriliyor. 36 yaşındaki eski All-Star, Warriors, Hawks, Nets, Pelicans, 76ers ve Timberwolves'un ilgisini çekerken, Bleacher Report'un temasa geçtiği hiçbir takım kaynağı, Millsap ile herhangi bir kontrat işleminin bitiş aşamasında olmadığını belirtti. "

36 yaşındaki Millsap, geçtiğimiz sezon Nuggets formasıyla 56 maçta oynamış ve 9.0 sayı ile 4.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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