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Warriors, Oubre'yi isteyen Brooklyn'i reddetmiş!

Golden State Warriors'ın, Brooklyn Nets'in Spencer Dinwiddie karşılığında Kelly Oubre için yaptığı teklifi reddettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Brooklyn Nets'in Spencer Dinwiddie karşılığında Kelly Oubre için yaptığı teklifi reddettiği bildirildi.

Nets'in, Oubre için bir takas paketinde Dinwiddie'yi Warriors'a teklif ettiği, ancak Warriors'ın playofflara girmeye çalışmaya devam ettiği için bu teklifi reddettiği belirtildi.

Golden State'in Oubre ile ilgili çok sayıda takas senaryosunu değerlendirdiği, ancak hiçbirinin kısa vadede ekibe yardımcı olacağını düşünmediğinden ötürü, bunların gerçekleşmediği açıklandı.

Sezonu sakatlığından ötürü kapatmış olan Dinwiddie, yaz döneminde serbest oyuncu olabilecek.

Warriors genel menajeri Bob Myers, geçtiğimiz hafta Oubre hakkında, "Sanırım pek çok kişi onun takasa açık olabileceğini düşünmüştü, ancak biz de ona değer veriyoruz ve takaslamamış olmamız da bunun bir kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.


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