The Ringer'dan Kevin O'Connor, Golden State Warriors'ın, Chicago Bulls forveti Otto Porter Jr'ı almak istediğini iddia etti.



Mevcut sözleşmesinin son sezonunda bulunan Porter Jr., son takas tarihinden sonra kontratı ödenerek serbest bırakılabilir. 27 yaşındaki oyuncu maç başına 11.6 sayı, 6.3 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalıyor.



Bulls forveti, 2018-19 sezonunda Washington Wizards'tan Bulls'a katıldığından beri sadece 45 maçta oynayabilmişti.



Genel olarak %44.4 ve üçlükten ise %40 şut isabetiyle oynayan Porter Jr.'ın, Warriors benchine derinlik ve şut tehdidi sağlayabileceği tahmin ediliyor.



