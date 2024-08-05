Golden State Warriors'ın, Utah Jazz'e Lauri Markkanen için yaptığı tekliflere Brandin Podziemski veya Jonathan Kuminga'yı dahil etmediği bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Warriors'ın Utah'a sunduğu takas tekliflerinde Podziemski veya Kuminga'nın yer almadığını belirtti:



"Warriors ligin en istekli Markkanen talibi olarak görülmeye devam etse de, aynı zamanda kendisi uğruna Brandin Podziemski'yi bir takas paketinde teslim etmeye hala isteksiz. Golden State bugüne dek Markkanen takibini, Podziemski veya Jonathan Kuminga'yı gelecekteki draft seçimleriyle dolu takas paketlerine dahil etmeden yapmıştı. Açıkçası, şu ana kadar hiçbir takım Danny Ainge'in istediği fiyatı karşılayabilmiş değil."



Warriors, Steph Curry sonrası döneme hazırlanırken Podziemski'yi takımın uzun vadeli bir üyesi olarak görüyor. The Athletic'ten Anthony Slater, Temmuz ayında Podziemski'nin takım içinde, "düşünülenden daha çok sevildiğini" bildirmişti.



Çaylak olarak Podziemski, benchten geldiği sezonda sadece 26,6 dakika süre alarak 9,2 sayı, 5,8 ribaund ve 3,7 asist üretmişti.



Warriors henüz Kuminga'yı herhangi bir teklife dahil etmemiş olsa da, Stein Temmuz ayında takımın Podziemski'den ziyade kendisiyle yolları ayırmaya "daha istekli" olduğunu bildirmişti.



Ligdeki üçüncü yılını tamamlayan Kuminga, 2023-24 sezonunda kariyerinin zirvesine çıkmış, ilk beş kadroya yerleşmesinin ardından bir sıçrama yaparak maç başına 16,1 sayı, 4,8 ribaund ve 2,2 asist kaydetmişti.





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