Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors, Lin'in izin mektubunu alamayınca anlaşma yattı!

Serbest oyuncu Jeremy Lin, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Golden State Warriors ile anlaşması tamamlanamadığı için NBA'e geri dönemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Serbest oyuncu Jeremy Lin, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Golden State Warriors ile anlaşması tamamlanamadığı için NBA'e geri dönemeyecek.

Warriors'ın, Lin'in FIBA'dan izin mektubunu zamanında alamadığı ve bu nedenle oyuncu serbest bırakmak için son tarihi kaçırdıkları açıklandı.

Golden State'in, Lin'i G League bağlantılı ekibi olan Santa Cruz'un kadrosuna dahil etmek amacıyla, kendisiyle 'anlaşıp serbest bırakma' işlemi gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.

Warriors'ın bu işlemi Lin yerine, Elijah Pemberton üzerinde uyguladığı kaydedildi.

Bay Area'da büyümüş olan Lin, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Toronto Raptors kadrosunda bulunmuştu. Burada bir NBA şampiyonluğunu kazanan ilk Asyalı-Amerikalı oyuncu olan Lin, 2010 yılında NBA kariyerine Warriors'da Draft edilmemiş bir serbest oyuncu olarak başlamıştı.

Lin, geçtiğimiz sezon Çin Basketbol Ligi'nin Beijing Ducks ekibinde 22.3 sayı ve 5.6 asist ortalamalar ile oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal