Serbest oyuncu Jeremy Lin, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Golden State Warriors ile anlaşması tamamlanamadığı için NBA'e geri dönemeyecek.



Warriors'ın, Lin'in FIBA'dan izin mektubunu zamanında alamadığı ve bu nedenle oyuncu serbest bırakmak için son tarihi kaçırdıkları açıklandı.



Golden State'in, Lin'i G League bağlantılı ekibi olan Santa Cruz'un kadrosuna dahil etmek amacıyla, kendisiyle 'anlaşıp serbest bırakma' işlemi gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.



Warriors'ın bu işlemi Lin yerine, Elijah Pemberton üzerinde uyguladığı kaydedildi.



Bay Area'da büyümüş olan Lin, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Toronto Raptors kadrosunda bulunmuştu. Burada bir NBA şampiyonluğunu kazanan ilk Asyalı-Amerikalı oyuncu olan Lin, 2010 yılında NBA kariyerine Warriors'da Draft edilmemiş bir serbest oyuncu olarak başlamıştı.



Lin, geçtiğimiz sezon Çin Basketbol Ligi'nin Beijing Ducks ekibinde 22.3 sayı ve 5.6 asist ortalamalar ile oynamıştı.



