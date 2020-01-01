Warriors, LaMelo Ball'dan "etkilenmiş"

Golden State Warriors'ın, 2020 NBA Draftı'nın en büyük yıldız adaylarından LaMelo Ball ile önceki Çarşamba günü Güney Kaliforniya'da gerçekleştirdiği özel antrenmandan etkilendiği bildirildi.



Bu senenin Draftı'nda 2'nci sıradan seçim yapacak olan Warriors'la çalışan Ball'un, Draft'ta ilk 3 sıra içinden seçilmesi bekleniyor.



ESPN'den Jonathan Givony, raporunda şunlara yer verdi:



"Wiseman uzun zamandır burası için en güvenli seçim ve pozisyon olarak en iyi uyum gibi görünse de, Ball, Warriors'ın mülkiyet grubunun, ön büro ve koçluk personelinin kilit üyeleri önünde etkileyici bir antrenman yaptıktan sonra, artık Golden State için garantili seçim değil gibi görünüyor.



Ball'un yeteneği uzun vadede özel bir avantaj sunarken, Wiseman ekibin NBA Finalleri'ne hemen dönmesine yardımcı olmak için daha donanımlı olabilir.



Warriors, ilk antrenmanında pek etkilenmediği Anthony Edwards'ın antrenmanını ikinci kez izlemek için seyahat ederek, durum tespiti yapmaya devam etti."



2020 NBA Draftı, yarın düzenlenecek.



