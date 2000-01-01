"Warriors, Lakers'ı bir pivot alarak yenebilir!" iddiası

Bazı NBA yöneticilerinin, Golden State Warriors'ın Los Angeles Lakers'ı yenebilmesinin tek yolunun, bir pivot bulmak olduğunu açıkladıkları bildirildi.



Warriors, 2019-20 sezonunu NBA'deki en kötü dereceyle (15-50) bitirdikten sonra, gelecek yıl tam güçle geri dönme beklentisinde.



Ancak, Orlando bubble'ındaki etkileyici playoff maratonunun ardından, Lakers gelecek yılki NBA şampiyonluğu adaylığında tekrar ilk sıralarda yer alacak gibi görünüyor.



NBA yöneticilerinin, The Ringer'dan Kevin O'Connor'a, Warriors'ın James ve Lakers'ı devirmek için bu ölü seoznda bir pivot bulması gerektiğini söylediği açıklandı:



"Geçtiğimiz hafta, farklı takımlardan çok sayıda yönetici bana mesaj attı ve Warriors'ın Lakers'ı geçebilmek için bir pivot bulması gerektiğini söylediler."



Kevon Looney ciddi bir omuz sakatlığından kurtulurken, Warriors pivot rotasyonuna kesinlikle derinlik katabilir.



