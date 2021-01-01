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Warriors, Knicks ve Nets'teki aşı olmamış oyuncular, maçlara alınmayacak!

Golden State Warriors, New York Knicks ve Brooklyn Nets'teki KOVID-19 aşısı olmamış oyuncuların, iç sahada oynamalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors, New York Knicks ve Brooklyn Nets'teki KOVID-19 aşısı olmamış oyuncuların, iç sahada oynamalarına izin verilmeyeceği bildirildi.

The Athletic, lokal aşı zorunluluğu olan şehirlerdeki NBA oyuncularının, tıbbi veya dini bir muafiyet olmadıkça, maçlar veya takım etkinlikleri için kendi sahalarına veya tesislere girmelerine izin verilmeyeceğini kaydetti.

San Francisco ve New York City'nin şu anda bu tür zorunluluklara sahip olduğu ve bunun da Warriors, Nets ve Knicks ekiplerindeki aşı olmamış oyuncuların oynamalarına engel olacağı söylendi.

Bu şehirlere gelecek misafir oyuncuların ise aşı zorunluluğundan muaf oldukları biliniyor.


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