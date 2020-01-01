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Warriors, Kelly Oubre Jr. ile ilgileniyor

Golden State Warriors'ın, Phoenix Suns forveti Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Phoenix Suns forveti Kelly Oubre Jr.'ı kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Suns formasıyla 18.7 sayı ortalaması yakalayan Oubre Jr., 2020-21 sezonunda alacağı yaklaşık 14 milyon dolarlık bir maaşa sahip.

ESPN'den Nick Friedell, ESPN'in The Jump programında konuk oldu ve şu açıklamaları yaptı:

"İnsanlarla konuştuğunuzda ortaya çıkan isimlerden biri de Kelly Oubre. Onu alabilirler mi? Nelerden vazgeçmeleri gerekir? Andre Iguodala için, kısa süre sonra sona erecek olan bir takas istisnaları da bulunuyor."

Warriors'ın yetenekli bir oyuncuyu imzalamak için kullanabilecekleri 17.2 milyon dolarlık bir takas istisnası var.


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