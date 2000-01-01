Warriors, kadrosuna ne tip oyuncular ekliyor? Kerr açıkladı!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'a eklemek için "her zaman odaklandıkları" oyuncu tipini açıkladı.



Kerr, şimdiye dek herkese, Warriors ön ofisinin kadro eklemeleri yapma konusunda nasıl çalıştığına dair bir önizleme sağladı.



54 yaşındaki koça göre, Warriors bir oyuncunun çok yönlülüğüne çok önem veriyor:



"Her zaman odaklandığımız tek şey, pozisyondan bağımsız olarak iki yönlü oyuncular. Lig büyük ölçüde pozisyonsuz hale geldi. Point guardlarınız, pivotlarınız ve sonra Andre Iguodala veya Klay Thompson veya Kawhi Leonard gibi bir sürü adamınız var."



Kerr daha sonra Warriors'ın aradığı özellikleri detaylı olarak tanımlamaya devam etti:



"Üçlük atabilen, birden fazla pozisyonu savunabilen, top sürebilen, doğru karar alabilen adamlar. Kadronuzda bu adamlardan ne kadar olursa, o kadar iyi. Çok yetenekli, fizikli oyuncular."



