Warriors, James Harden'ı yoklamış!

Golden State Warriors'ın, muhtemel bir James Harden takası ile ilgili Houston Rockets'ı arayan takımlardan biri olduğu bildirildi.



Rockets, başka bir ekibe takas talebinde bulunan Harden sayesinde, yakın zamanda kesinlikle büyük bir ilgi görmüştü.



The Athletic'den Shams Charania, 'Load Management' podcast'inde Warriors'ın, Rockets'a ulaşan ekipler arasında olduğunu söyledi.



Charania, Warriors'ın resmi bir teklifte bulunmadığını ve Harden'ın mevcudiyetini kontrol ettiklerinden ötürü, görüşmelerin daha çok bir keşif niteliğinde olduğunu ve ilk aşamanın ötesine geçmediğini kaydetti.



Rockets'ın, ikisi de takas talebinde bulunan Harden ve Russell Westbrook ile gelecek sezona girmeye kararlı olduğu belirtilmişti. Her iki oyuncu da en azından gelecek sezon için sözleşmeli ve 2022-23 için oyuncu opsiyonlarına sahipler.



Warriors'ın 2019-20 sezonunu en kötü NBA derecesiyle bitirdikten sonra, bu sezon şampiyonluk çekişmesine geri dönmesi bekleniyordu.



Ancak, şimdiden aşil tendonu sakatlığıyla sezonu kapatan Klay Thompson'ın olmamasıyla, bu sezon Batı Konferansı'nda rekabete girmek için büyük bir desteğe ihtiyacı olacak.



Harden bu desteği sağlayabilecek bir oyuncu olsa da, Rockets halen mevcut kadro çekirdeğine inancı olduğunda ötürü, sabırlı davranıyor. Brooklyn Nets, Harden'in tercih ettiği yer olarak belirtilmişti.



