Warriors'ın sahibi Lacob: "Simmons bize pek uymuyor"

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın takımı için "pek uyumlu" olmadığını söyledi.



San Francisco Chronicle'dan Rusty Simmons'a konuşan Lacob, takımın ana oyun kurucusu Draymond Green olduğu için, Avustralyalı oyuncunun Warriors'ın yapısına 'pek uymadığını' iddia etti:



"Bazı açılardan, yaptığımız şeylerle pek uyumlu değil. Maaşı çok fazla. Ve maç sonlarını oynayabilir mi? Bilmiyorum. Çok yetenekli, fakat sorun şu ki, bizde zaten Draymond var.



Draymond ve o, ikisinin de pek şut atmaması ve oyun kuruculuğa ağırlık vermeleri anlamında çok benzerler. Sorunlardan biri bu. Maaş yapısı başka bir durum."



Simmons, 2021 playofflarında, özellikle de Atlanta Hawks'a karşı oynanan seride hayal kırıklığı yaratan performanslarından sonra, Philadelphia'dan ayrılma talebinde bulunmuştu.



Birkaç rapor, Sixers'ın kendisinin karşılığında All-Star kalibreli bir oyuncu almayı umduğu için, istenen fiyatın fahiş kaldığını göstermişti. Simmons 2021-22 sezonunda 33 milyon dolar kazanacak.



