Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., neden Jordan Poole yerine Draymond Green'i tercih ettiğini açıkladı.



2023 playoff'larında Los Angeles Lakers'a karşı elenmenin ardından Dunleavy Jr., Warriors'ın zirvede kalmak istiyorsa bir değişiklik yapılması gerektiğini biliyordu.



Sonunda Warriors GM, Poole'u takas etmeyi seçmiş ve Steph Curry, Klay Thompson ve Green'den oluşan çekirdeği tutmakta karar kılarak, kontratının çok yer kapladığını düşündüğü Poole'u Washington Wizards'a göndermişti.



Dunleavy Jr., Poole'un kontratının büyüklüğünün nasıl bir faktör olduğunu şu ifadelerle açıkladı:



"Finansal anlamda bazı önemli kararlar almamız gereken bir durumdaydık. Maaş tavanında biraz yer açarak, halen son derece rekabetçi kalarak bir şampiyonluk kazanma şansımız olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden böyle bir karara varmak durumunda kalmıştık.



Aynı zamanda bu takıma kattıklarını ve son 10 yılda bizim için yaptıklarını da dikkate alarak, Draymond'ı tutmamız gerekiyordu. Draymond böyle oynamaya devam edecekti ve bu bizim için önemliydi. Dolayısıyla buna öncelik verdik. Ondan sonra da başka bir sözleşmenin elden çıkarılması gerektiğini biliyorduk. Ve o kişi de Jordan oldu.



Bu anlaşmaya iki şeyi başardığımızı düşünüyorum. Birincisi, gelecek sezon takımımıza yardımcı olması, ve ikincisi, mali açıdan bazı şeyleri eşitlememizi sağlaması."



Maç başına 20.4 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakalayan ve üçlük çizgisinin gerisinden %33.6 isabet kaydetmiş olan Poole, bu performansını playofflara taşıyamamış ve savunma tarafında da kendini pek geliştirememişti.



