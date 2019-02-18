Warriors, Giannis Antetokounmpo'yu mu kovalayacak?

"ÜÇ KİŞİYE MAAŞ BOŞLUĞUNUN ÇOĞU GİDEBİLİR..."

Bu, eğer Warriors başka bir süperstarı hedefliyorsa, Green'e yer kalmayacağı anlamına gelir. Duygusal ve finansal olarak işin zorlaştığı yer de burasıdır."



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Golden State Warriors'ın Giannis Antetokounmpo'yu takıma katma konusunda istekli oldukları iddiaları ortaya atıldı.Golden State'in, bu yaz Kevin Durant serbest kaldığında takımdan ayrılırsa, Giannis'i 1 Temmuz 2021'de serbest oyuncu olduğunda kovalayacağına dair söylentiler de bulunuyordu.NY Times'daki iddialar şu şekildeydi:"Warriors'ın Giannis'e karşı şanslarını deneyeceklerini söyleyebilirim. Kevin Durant'i bu yaz yeniden kendileri ile imza atması için ikna edemezlerse..."Warriors'ın ayrıca, Giannis'i almak için gelecek yaz serbest oyuncu olacak Draymond Green ile yollarını ayırması gerekeceği iddiaları da The Athletic'te şu şekilde kaleme alınmıştı:"Stephen Curry'nin 2021-22 sezonunda 45,8 milyon dolar kazanması bekleniyor. Temmuz 2021'de serbest oyuncu olduğunda, Giannis 42,6 milyon dolardan başlayan bir maksimum anlaşma imzalayacak. Bu ikisinin toplam maaşı 88 milyon doların üzerinde oluyor. 2021-22 sezonu için maaş tavanının 123,9 milyon dolar olması bekleniyor.Böylece bu ikisi, kapasitenin yüzde 70'inden fazlasını tutuyor olacak. Klay Thompson ise, beklendiği gibi önümüzdeki Temmuz ayında uzatma kontratı imzalarsa, 2021-22 sezonunda 37.9 milyon alıyor olacak ve Warriors, maaş kapasitesinin çoğunu yalnızca üç oyuncuya harcamış olacak.