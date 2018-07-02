"Warriors Dwight Howard'ı istemedi, Cousins'ı aldı" iddiası..

DeMarcus Cousins'ın kariyerinin belirli noktalarında zorlu bir kişilik olmasına rağmen, Golden State Warriors ekibindekilerin kendisini Dwight Howard'dan ziyade bir takım arkadaşı olarak eklemeyi tercih ettikleri iddiası ortaya çıktı.



Draymond Green, Kevin Durant ve Klay Thompson 2016 Olimpiyatları'nda Cousins ile birlikte oynamışlardı. Curry ise 2014 Dünya Kupası takımında oynamıştı.



The Lowe Post'tan Tim Kawakami'nin iddiaları şu şekildeydi:



"Bunu duymuş ve rapor etmemiştim, belki de bu bazı parçaları birleştirir. Bunu gerçekten duydum. Bu durum (Cousins'ı almaları )Dwight Howard'dan daha iyi. Dwight Howard için düşünce 'hayır'dı. Bu, Warriors nezdinde bir çok yerde 'hayır' idi. Ve buna karşılık DeMarcus Cousins da onayı almış oldu."



"Draymond açıkça 'evet' dedi (Cousins için). Durant muhtemelen 'evet' dedi. Curry de aynı şekilde. Onu tanıyan adamlar. Belki diğerleri de, göreceğiz. Dwight Howard için 'hayır' dediler. Bunu yapmak istemediler. Dwight daha yaşlı ama daha sağlıklıydı ve bariz inanılmaz derecede yetenekliydi. Yine de bu olmayacaktı."



Kawakami, Howard'dan vazgeçme durumunun, Cousins'a dair risk alma konusunu kolaylaştırdığını düşündüğünü de ekledi.



Howard ise en sonunda Washington Wizards ile imzalamayı kabul etmişti.



