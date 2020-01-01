Warriors, düşecek maaş sınırına rağmen, yapılanmasını bozmayacak

Golden State Warriors'ın, NBA'in maaş sınırının düşüşünün kadro yapılandırma planlarını değiştirmesine izin vermeyeceği iddia edildi.



2020-21 sezonu için beklenen maaş tavanının, 115 milyon dolardan 4 milyon ila 15 milyon dolar arasında bir civarda aşağıda olabileceği bildirilmişti.



Bir lig kaynağına göre Warriors, bu düşüşün kadro kurma planlarını değiştirmesine izin vermeyecek.



Takım sahibi Joe Lacob, Warriors'ın şampiyonluk penceresinin, kadronun yıldız oyuncuları Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in 30'lu yaşlarının başlarında olmalarından ötürü sınırlı olduğunun farkında olduğunu söylemişti.



Genel menajer Bob Myers ise, bu yaz Golden State'in buna rağmen büyük bir harcama yapıp yapamayacağı konusunda şunları belirtti:



"Bilmiyorum. Ekonomiye bağlı olarak yararcı ve akıllı olmalıyız... Geleceğin ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok, ama agresif olan ve sınırları zorlayan bir yönetim grubumuz var."



Warriors, bu yıl en iyi lotarya seçimi ve 2021'de Minnesota'nın ilk tur seçimi ile birlikte kullanabileceği, 17.2 milyon dolarlık takaslanan oyuncu istisnasına sahip.



