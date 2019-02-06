Warriors, "Durant NYC'ye gidebilir" endişesi yaşıyor!

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Golden State Warriors'ın, bu yaz Kevin Durant'i New York Knicks'e kaybetme konusunda endişeli olabileceği iddia edildi.Knicks'in, yakın zamanda Dallas Mavericks ile olan takasını takiben yaz döneminde iki maksimum kontrat boşluğuna sahip olacağı ve ve serbest oyuncu olması halinde Durant'in peşinden gitmesinin beklendiği belirtildi. The New York Times'dan Marc Stein, Golden State'in, New York ekibinin Durant'i alma şansına sahip olduğuna inandığını belirtti.Stein'ın ifadeleri şu şekildeydi:Warriors genel menajeri Bob Myers, Durant'in yaklaşan serbest oyuncu dönemini, bu hafta başlarında bir basın toplantısında ele almıştı:Durant, bu sezon ortalama 27.5 sayı, 7.1 ribaund ve 6.0 asist ile oynuyor.