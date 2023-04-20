Golden State Warriors'ın, Draymond Green'in Sacramento Kings'e karşı oynanan playoff serisinin 3. maçı için verilen uzaklaştırma cezasını "şaşkınlıkla karşıladığı" ve NBA'e karşı "öfkeli olduğu" iddia edildi.



Green'in serinin bir önceki maçında Kings forveti Domantas Sabonis'in göğsüne basması sonrası NBA tarafından uzaklaştırma cezası alması, birçok kişi tarafından sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmişti.



NBA'in başkan yardımcısı Joe Dumars, Warriors forvetinin geçmişte benzer olaylara dahil olmasının, verilen bu kararda en önemli faktör olduğunu belirtmişti.



ESPN'in kıdemli yazarı Zach Lowe, kendi podcast'inde yaptığı açıklamada Warriors ekibinin NBA'in bu kararını öğrendiğinde verdiği tepkiyi şu şekilde dile getirdi:



"Warriors resmen şok oldu ve hazırlıksız yakalandı. Organizasyon içinde bazı kişiler bu karardan ötürü lige karşı biraz öfkeliler.



Takımda bazı kişiler, Sabonis'in hücum ribaundı pozisyonlarında oyuncuları ittiğini, dirseklerini çıkararak oynadığını ve hücumda basketbol topunu bir silah gibi kullandığını düşünüyor. 'E sonunda birisi karşılık verecekti' şeklinde bir düşünce mevcut. Buna istediğiniz yorumu getirebilirsiniz."



Kings, Warriors'a karşı 3. maça seride 2-0 önde olarak girecek.





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