Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors, Draymond'dan daha çok skor katkısı bekliyor

Golden State Warriors'ın, önümüzdeki sezon Draymond Green'den daha çok skor katkısı beklediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, önümüzdeki sezon Draymond Green'den daha çok skor katkısı beklediği iddia edildi.

Takımın yazarları Wes Goldberg ve Drew Shiller'e göre, hücum tarafında daha çok oyun kurucu rolü oynamasına rağmen, genel menajer Bob Meyers ve başantrenör Steve Kerr, Green'in skor bulma konusunda daha agresif olmasını istiyorlar:

"Bob Myers, kendisinin ve Steve Kerr'ün Draymond Green ile gelecek sezon daha fazla skor üretmesi gerektiği üzerine görüştüğünü söyledi."

2021 sezonunda takımı için %44.7 isabetle 7.0 sayı, 8.9 asist ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalamış olan Green, Warriors'ın ana skor opsiyonlarından biri değildi.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal