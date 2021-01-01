Warriors, Draymond'dan daha çok skor katkısı bekliyor

Golden State Warriors'ın, önümüzdeki sezon Draymond Green'den daha çok skor katkısı beklediği iddia edildi.



Takımın yazarları Wes Goldberg ve Drew Shiller'e göre, hücum tarafında daha çok oyun kurucu rolü oynamasına rağmen, genel menajer Bob Meyers ve başantrenör Steve Kerr, Green'in skor bulma konusunda daha agresif olmasını istiyorlar:



"Bob Myers, kendisinin ve Steve Kerr'ün Draymond Green ile gelecek sezon daha fazla skor üretmesi gerektiği üzerine görüştüğünü söyledi."



2021 sezonunda takımı için %44.7 isabetle 7.0 sayı, 8.9 asist ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalamış olan Green, Warriors'ın ana skor opsiyonlarından biri değildi.



