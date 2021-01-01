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"Warriors, Draft haklarını Beal takası için kullanabilir" iddiası!

Golden State Warriors'ın, takas için müsait olması halinde Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ı almakla ilgilenecek takımlar arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, takas için müsait olması halinde Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ı almakla ilgilenecek takımlar arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, "Woj & Lowe Free Agency Special" isimli programda Warriors'ın muhtemel bir takasta hem 7 hem de 14 numaralı Draft haklarını kullanacağını söyledi:

"Bence ligdeki birçok takım gibi Golden State de Bradley Beal ile işlerin nasıl gideceğini görecek. Ancak Bradley Beal'ın müsait olması dışında, Golden State'in bu hafta 7 ve 14 numaralı haklarını kullanmasını bekliyorum."

Warriors ekibi Beal, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons gibi bu sezonda takas olabilecek birkaç yıldız oyuncuyla adı geçen bir takım olarak ortaya çıkmıştı.


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