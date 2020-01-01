Warriors dördüncü yıldızı arıyor, Wiggins'i tutmaya da açık!

Birçok NBA yöneticisinin, Golden State Warriors'ın Minnesota Timberwolves'dan takas yoluyla aldığı varlıklarını dördüncü bir yıldız arayışında paketlemelerini beklediği ve takımın yakın gelecekte bazı hamleler yapabileceği açıklandı.



Bununla birlikte, bazı diğer kişilerin de Golden State'in Andrew Wiggins ve iki yüksek tavanlı potansiyel oyuncunun, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green üçlüsünün 2020-21 sezonunun başlangıcında 30 ve daha yaşlı olacağını göz önünde bulundurarak, bu takımın şampiyonluk penceresini genişletmek için güzel bir yol yapabileceğini düşündükleri belirtildi.



Bir yönetici, Wiggins için "Koçları, Wiggins'i tedavi edebileceklerini düşünüyor. Eğer en iyi dördüncü oyuncuları o olacaksa, bu kötü bir şey değil. Ama saklanması gerekiyor, çünkü her gece yıldız gibi oynayamaz." şeklinde konuştu.



TARİHİNİN EN PAHALISI OLMA RİSKLERİ VAR



Vergi ve parasal açıdan endişeler olduğu da söylendi. Eğer Warriors ilk tur draft hakkını, orta düzey imtiyazının vergisini ve tam takas imtiyazını (geçen yaz Andre Iguodala takası ile elde edilen) kullanırsa, NBA tarihindeki en pahalı takım olacak.



Birçok kişi, Warriors'ın bu yaz yoğun bir şekilde harcama yapacağını umuyor, ancak bu sezon hepsinden bir şekilde sıyrılmayı başarıp, tekrara düşen bir ekip olmaktan kaçınsalar bile, vergi sınırına yaklaşmanın çok fazla olabileceğine dair bir endişe var.



