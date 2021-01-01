Warriors, DeMarcus Cousins'ı almakla ilgilenebilir!

Golden State Warriors'ın, veteran pivot DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmakla ilgilenebileceği iddia edildi.



Hoop Analysis'ten Evan Messey'nin raporunda, Boston Celtics'e ek olarak Miami Heat ekibinin de adı geçti:



"Hoop Analysis'e göre, Celtics'e ek olarak Warriors da DeMarcus Cousins'ı izleyecek başka bir ekip. Miami Herald'dan Barry Jackson da Heat'in muhtemel bir varış noktası olduğundan bahsetmişti."



Boogie, sezonun başlarında Houston Rockets forması giyiyordu, fakat çok etkileyici olmayan başlangıcı sonrası, Rockets tarafından kontratı ödenerek serbest bırakılmıştı.



Cousins maç başına 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı ve 2018 NBA Finalleri'nde Toronto Raptors'a karşı oynayan Warriors kadrosunun bir parçasıydı.



