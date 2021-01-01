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Warriors, Dame takası olasılığını "değerlendirdi"

Golden State Warriors'ın şimdiden Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ile takas olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın şimdiden Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ile takas olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.

The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors'ın Lillard'ı takas edip edemeyeceği ihtimalini şimdiden tartıştığını, ancak kendisiyle sözleşme imzalamak için 'ultra rekabetçi' bir paket oluşturmaları gerektiğini belirtti:

"Warriors dahil olur mu? Olur. Halihazırda bir telefon görüşmesi yaptılar ve Portland'dan yükselen dumanı göz önünde bulundurarak çoğu takımın yaptığı gibi, bu fikri dahili olarak tartıştılar.

Varsayımsal teklifleri rekabetçi seviyede olacaktır. Blazers, Lillard'ı takas etmeye karar verirse, eksiksiz bir yeniden yapılanma süreci en akıllıca yol gibi görünüyor.

Ayrıca şu anda piyasada, bu ayki Draft'ın 7. ve 14. seçimleri, James Wiseman, birkaç ilk tur draft hakkı ve kalan boşluğu doldurmak için Andrew Wiggins'in eklendiği bir paketten daha iyi bir yeniden yapılanma takas paketi bulunmuyor."

Lillard, bu sezon Blazers formasıyla çıktığı 67 maçta 28.8 sayı, 4.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları tutturmuştu ve Portland ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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