Golden State Warriors'ın, Stephen Curry'nin yanına "sağlam bir yıldız forvet" aradığı iddia edildi.



95.7 'The Game' radyo programından Anthony Slater'a göre Golden State ekibi, son takas gününü sessiz geçirdikten sonra bu yaz bir sonraki hamlesini LeBron James, Kevin Durant ve hatta fırsat verilirse Paul George gibi önemli forvet oyuncularını kovalayarak yapmayı düşünüyor:



"LeBron James'in, Kevin Durant'in ya da Paul George'un bu yaz serbest oyuncu olmak istemeleri durumunda, dedikodulara Warriors da dahil olacaktır çünkü Steph Curry'nin yanında sağlam bir yıldız forvet istediklerini düşünüyorum."



Warriors'ın bu ayki son takas günü öncesinde James'i kadrosuna katmaya çalıştığı, fakat görüşmelerin bir sonuca varamadığı öne sürülmüştü.



