Golden State Warriors'ın, Philadelphia 76ers'tan Buddy Hield'ı imza-ve-takas anlaşmasıyla kadrosuna katacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Hield'ın ilk iki sezondaki 18 milyon doları tam garantili olmak üzere toplamda 21 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayacağını söyledi.



İmza-ve-takas anlaşmalarının en az üç yıllık dönemlerle tamamlanması gerektiğinden dolayı, anlaşmanın ayrıca 3. yılı için 3 milyon dolarlık kısmi garantinin yanı sıra garantisiz olan dördüncü ve son yılı için bir oyuncu opsiyonu da içerdiği bildirildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, söz konusu anlaşmanın NBA'e, Klay Thompson'ın Dallas Mavericks'e ve Kyle Anderson'ın ise Warriors'a gönderildiği halihazırda üzerinde anlaşılan sözleşmeler de dahil olmak üzere beş takımlı bir takasın parçası olarak bildirileceğini söyledi.



Golden State'in, Hield'ın alımını tamamlamak için 2031'de Philadelphia'ya Mavericks'in ikinci tur seçimini göndermeyi kabul ettiği söylendi.



İki takımın 31 yaşındaki oynucuyla ilgili görüşmelerde bulunduğu iddiaları, ilk olarak geçtiğimiz Salı günü ortaya atılmıştı.



Hield, Indiana Pacers ve 76ers formaları giydiği geçtiğimiz sezon maç başına 12,1 sayı ortalama yakalamıştı.





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