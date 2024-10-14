Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'ün, takımın yeni şutörü Buddy Hield'in 2024-25 sezonunda altıncı adam rolünü oynayacağını söylediği bildirildi.



Klay Thompson'ın Dallas Mavericks'e gitmesinin ardından Hield'ın başlangıç kadrosunda yer alacağı yönündeki spekülasyonlara rağmen, Kerr'ün kendisine ilk 5'te yer vermeyeceği ortaya çıktı.



NBC Sports'tan Monte Poole, attığı tweet'te Kerr'ün Hield'in takımın altıncı adamı olarak kullanılacağını söylediğini aktardı:



"Buddy Hield'ın Warriors için ilk 5 adayı olduğu yönünde belirsiz spekülasyonlar olsa da, koç Steve Kerr, Buddy'nin altıncı adam olacağını açıkça ortaya koydu."



Bu karar, De'Anthony Melton'ın başlangıç kadrosu şutör guard pozisyonunu alması sonrası ortaya çıkmış oldu.



Golden State ile oynadığı dört hazırlık maçında Hield, maç başına ortalama 12,2 sayı kaydetti.



