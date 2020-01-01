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"Warriors, Bradley Beal'ı takas edebilir" iddiası!

Golden State Warriors'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ile takas yapabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ile takas yapabileceği iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Warriors, Wizards yıldızını almasını sağlayabilecek bir pakete sahip:

"Oradaki takas oldukça basit. Andrew Wiggins, maaş açısından dahil oluyor. Ve sonra bu yılki 2 numaralı Draft hakkını, (Minnesota) Timberwolves'un gelecek seneki draft hakkını ve sonra da yine Minnesota'nın ikinci tur draft hakkını dahil edebilirim, ki bunun çok iyi bir draft hakkı olacağını umuyorum."

Warriors'ın, gelecek sezon Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green ile tekrar şampiyonluk yarışmacısı olması bekleniyor.

Beal ise gelecek sezon için Wizards ile kontrat altında.


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