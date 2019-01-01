Warriors başkanı Welts, Masai Ujiri'den özür diledi!

Golden State Warriors başkanı Rick Welts, Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri'nin avukatlarının, Alameda County şerif yardımcısıyla Haziran 2019 sürtüşmesini ayrıntılarıyla gösteren videoyu izledikten sonra, Ujiri'ye yönelik içten bir özür bildirisi yayınladı.



Welts, "Kişisel ve profesyonel arkadaşım Masai Ujiri'ye sesleniyorum, hayatının en mutlu profesyonel anı olması gereken anda gerçekleşen şeyin videosunu izlerken, gerçekten kalbim kırıldı. Bunu seyretmek ve sizin etrafınızdayken gerçekleştiğini bilmek çok bir durumdu." şeklinde konuştu.



Memur Alan Strickland'ın vücut kamerasından çekildiği bildirilen videoda, Ujiri'nin Raptors'ın ilk şampiyonluğunu kutlamak için Oracle Arena sahasına girmeye çalışırken, şerif yardımcısı tarafından defalarca itildiği görülmüştü.



Welts, ifadesine şu şekilde devam etti:



"Eski arenamızda güvenliği işe alma veya yönetme konusunda hiçbir rolümüz olmasa da, bu bir Warriors maçında gerçekleşti ve bunun için özür dilerim. Bu durumun üstesinden gelebildin, ve bu beni veya seni tanıyan hiç kimseyi şaşırtmadı. Haydi şimdi biraz da bubble'da kutlama yap!"



Strickland, Raptors yöneticisinin bu anlaşmazlık sırasında "saldıran kişi" olarak davrandığını iddia ederken, Şubat ayında Ujiri'ye tıbbi harcamalar, kaybedilen ücretler ve diğer zararlar için, toplam 75.000 doları aşan bir dava açmıştı. Ujiri, Strickland'ın fiziksel münakaşayı başlatan kişi olduğunu belirtmiş ve bu olayın, siyahi bir adam olarak haksız yere hedef alınmasının bir örneği olduğunu söylemişti.



