Golden State Warriors'ın altı veteran oyuncu için antrenmanlar düzenleyeceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 2023-24 sezonu öncesinde kadrosunu tamamlamak isteyen Warriors ekibinin önümüzdeki iki hafta boyunca bazı eski Golden State oyuncuları da dahil olmak üzere altı veteran oyuncu için antrenmanlara ev sahipliği yapacağını belirtti.



Golden State için antrenman yapması beklenen oyuncular arasında Dion Waiters, Trey Burke, Tony Snell, Kent Bazemore, Harry Giles ve Juan Toscano-Anderson yer alıyor.



Bahsi geçen altı kişiden hem Toscano-Anderson hem de Bazemore daha önce Warriors forması giymişti. Bazemore 34 yaşındaki grubun en yaşlısıyken, 25 yaşındaki Giles ise en genci konumunda.



