Warriors, 1 numaralı draft hakkını kazanıp takaslamazsa, Edwards'ı alabilir!

San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre, Golden State Warriors, 2020 NBA Draftı'nda bir numaralı draft hakkını kazanırsa ve takas etmezse, Anthony Edwards'ı alacak.



Warriors'ın listesinde, 2. ya da 5. sıradaki draft hakkını almaları durumunda planladıkları oyuncular arasında Tyrese Haliburton, Isaac Okoro ve Deni Avdija gibi oyuncular bulunuyor.



Letourneau, durumu şöyle açıkladı:



"Kaynaklar The Chronicle'a, Warriors'ın 1 numarayı kazanıp takas etmemeye karar vermesi halinde, büyük olasılıkla Georgia guardı Anthony Edwards'ı alacağını belirttiler. Golden State 2 ve 5 numaralı arasında bir sırayı kazanırsa, Iowa State'den Tyrese Haliburton'ı, Auburn'den Isaac Okoro'yu ve İsrail'den Deni Avdija'yı kuvvetle muhtemel ele alacak."



Takımın, Haliburton'ın pozisyonundaki çok yönlülüğü nedeniyle LaMelo Ball ve Killian Hayes'in önünde düşündüğü bildirilmişti.



