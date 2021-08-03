Warholm'den tarihi rekor getiren performans

#Tokyo2020 400 metre engelli finalinde 45.94'lük derecesiyle dünya rekoru kıran Karsten Warholm'ün tepkisi pic.twitter.com/Wz099iIvnv



— Sporx (@sporx) August 3, 2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde Norveçli atlet Karsten Warholm, dünya rekoru kırdı.Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.Öte yandan Milli atletimiz Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamlayarak kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.