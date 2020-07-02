Warframe, yakında önemli özelliklerin getirileceği dev bir güncelleme alacak

Milyonlarca oyuncunun severek oynadığı üçüncü şahıs kamera açısına sahip olan aksiyon oyunu Warframe gerek iyi optimizasyonu gerekse de geliştiricisinin bitmek bilmeyen desteğiyle oyuncuların beğenisini kazanıyor. Ücretsiz indirip oynayabileceğiniz Warframe, iki büyük güncelleme alacak.



Bu güncellemelerin ilki, büyük çaplı bir genişleme paketi olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuları farklı zamanlara götürerek oyun evreni hakkında daha derin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak olan güncellemede oyuncular, farklı karakterleri oynama imkanı bulacak. Ayrıca düşmanlarımız da tanıdık yüzler. Gelin detaylara birlikte bakalım.



Yeni içerikler geliyor:



Tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak olan ve The New War ismiyle karşımıza çıkan güncellemede, oyundaki Origin sisteminin farklı bölgelerine dağılmış olan uzay ninjalarının (Tenno) Sentients adlı kötülüğü ortadan kaldırmak amacıyla birleşmelerine şahit olacağız. Oyuncular, aradan geçen 8 yılın ardından tekrar Sentient ırkını görecek.



Buna ek olarak oyuncuların bir görev sırasında ilk defa; Veso, Kahl-175 ve Teshin karakterlerini oynama imkânı bulacağı paylaşıldı. Ayrıca geliştiriciler, bu hikâyenin oyuncuları sadece geleceğe değil, geçmişe de geri götüreceğini söyledi. Bu da oyun evreni hakkında tamamlayıcı bilgilerin verileceği anlamına geliyor.



Güncellemeyle birlikte Warframe, çapraz platform desteğine kavuşacak ve ilerlemenizi farklı cihazlarda görebileceksiniz. Geliştirici ekip, sadece oyundaki evrenin farklı noktalarına dağılmış olan uzay ninjalarının yanında farklı platformlara dağılmış olan oyuncuları da birleştirmeyi hedefliyor.



Kaynak: WebTekno



