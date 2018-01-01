Warcraft III Reforged'un minimum sistem gereksinimleri
Geçtiğimiz Blizzcon etkinliğinde duyurulan ve oyuncuları sevindiren Warcraft 3: Reforged'un minimum sistem gereksinimleri belli oldu.
Blizzard Entertainment, Warcraft III'ün remaster versiyonu Warcraft III: Reforged'un PC ve Mac minimum sistem gereksinimlerini paylaştı.
PC
İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce; 6800 (256 MB) veya ATI HD 3650 Pro (256 MB) veya daha iyisi
Bellek: 2 GB RAM
Depolama: 3 GB boş sabit disk alanı
İnternet: Genişbant internet bağlantısı
Giriş: Klavye ve fare
Çözünürlük: 1280 x 720 minimum ekran çözünürlüğü
Mac
İşletim Sistemi: Mac OS 10.12
İşlemci: Intel Core 2 Duo
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600M GT veya ATI Radeon HD 4850 (512 MB)
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 3 GB boş sabit disk alanı
İnternet: Genişbant internet bağlantısı
Giriş: Klavye ve fare
Çözünürlük: 1024 x 768 minimum ekran çözünürlüğü
İşlemci: Intel Core 2 Duo
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600M GT veya ATI Radeon HD 4850 (512 MB)
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 3 GB boş sabit disk alanı
İnternet: Genişbant internet bağlantısı
Giriş: Klavye ve fare
Çözünürlük: 1024 x 768 minimum ekran çözünürlüğü
Warcraft III: Reforged 2019'da çıkacak. Sinematik duyuru fragmanını ve oynanış fragmanını buradaki haberden izleyebilirsiniz.
Ayrıca YouTube kanalı Candyland remaster sürüm ile orijinal sürümün karşılaştırıldığı iki video yayınladı. Aşağıdaki oynatıcılardan izleyebilirsiniz.
Video Galeri
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