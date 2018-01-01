Warcraft III Reforged'un minimum sistem gereksinimleri

Blizzard Entertainment, Warcraft III'ün remaster versiyonu Warcraft III: Reforged'un PC ve Mac minimum sistem gereksinimlerini paylaştı.

PC



İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce; 6800 (256 MB) veya ATI HD 3650 Pro (256 MB) veya daha iyisi

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 3 GB boş sabit disk alanı

İnternet: Genişbant internet bağlantısı

Giriş: Klavye ve fare

Çözünürlük: 1280 x 720 minimum ekran çözünürlüğü

Mac

İşletim Sistemi: Mac OS 10.12

İşlemci: Intel Core 2 Duo

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600M GT veya ATI Radeon HD 4850 (512 MB)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 3 GB boş sabit disk alanı

İnternet: Genişbant internet bağlantısı

Giriş: Klavye ve fare

Çözünürlük: 1024 x 768 minimum ekran çözünürlüğü



Warcraft III: Reforged 2019'da çıkacak. Sinematik duyuru fragmanını ve oynanış fragmanını buradaki haberden izleyebilirsiniz.



Ayrıca YouTube kanalı Candyland remaster sürüm ile orijinal sürümün karşılaştırıldığı iki video yayınladı. Aşağıdaki oynatıcılardan izleyebilirsiniz.



