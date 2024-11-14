Wanda Nara şikayet etti, Mauro Icardi için yasal işlem başlatıldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında oldukça çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Arjantin basınından America TV'den Angel de Brito'nun haberine göre; Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü.
'EVİ TERK ETMESİNE İZİN VERMEDİ'
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in aktardığı bilgilere göre; Wanda, Icardi ile Chateau Libertador'daki dairesinde buluştuktan sonra 'şiddet içeren bir olayın' meydana geldiği iddiasıyla dava açtı. Haberde, Wanda'nın geç saate kızlarını görmeye gittiği ve çocukların uyuduğu belirtilirken ikili arasında ciddi bir tartışma yaşandı ve Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evi terk etmesine izin vermedi.
'İŞLER KONTROLDEN ÇIKTI'
Öte yandan habere göre; bir odada gerçekleşen tartışmada Icardi, Wanda Nara'nın odayı terk etmesini engellemek için çaba sarf etti ancak Nara eşyalarını almayı başararak odadan ayrılmayı başardı.
'KADINA ŞİDDET ŞİKAYETİ'
Ayrıca haberde Nara'nın evden çıktıktan sonra bir kez daha evine girmeye çalıştığı ve tam da o anda 'işlerin kontrolden çıktığı ve kadına şiddet şikayetinin burada devreye girdiği" bildirildi.
Rosenfeld yaptığı açıklamada 'Birincisi otoriteye saldırı ve direniş olarak sınıflandırılır, ikincisi ise kadına şiddetdir' sözlerini sarf etti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı belirtildi.
Arjantin basınından America TV'den Angel de Brito'nun haberine göre; Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü.
'EVİ TERK ETMESİNE İZİN VERMEDİ'
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in aktardığı bilgilere göre; Wanda, Icardi ile Chateau Libertador'daki dairesinde buluştuktan sonra 'şiddet içeren bir olayın' meydana geldiği iddiasıyla dava açtı. Haberde, Wanda'nın geç saate kızlarını görmeye gittiği ve çocukların uyuduğu belirtilirken ikili arasında ciddi bir tartışma yaşandı ve Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evi terk etmesine izin vermedi.
'İŞLER KONTROLDEN ÇIKTI'
Öte yandan habere göre; bir odada gerçekleşen tartışmada Icardi, Wanda Nara'nın odayı terk etmesini engellemek için çaba sarf etti ancak Nara eşyalarını almayı başararak odadan ayrılmayı başardı.
'KADINA ŞİDDET ŞİKAYETİ'
Ayrıca haberde Nara'nın evden çıktıktan sonra bir kez daha evine girmeye çalıştığı ve tam da o anda 'işlerin kontrolden çıktığı ve kadına şiddet şikayetinin burada devreye girdiği" bildirildi.
Rosenfeld yaptığı açıklamada 'Birincisi otoriteye saldırı ve direniş olarak sınıflandırılır, ikincisi ise kadına şiddetdir' sözlerini sarf etti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı belirtildi.
Öte yandan habere göre; Icardi'nin 15 Kasım'da Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerekiyor.
NE OLMUŞTU?
Arjantin basınında yer alan haberlerde; Arjantin'de Wanda Nara ile görüşen Mauro Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi 'L-Gante'den' hamile olduğunu düşündüğü ve bu düşüncesi sebebiyle Nara ile olan ilişkisini tamamen noktaladığı belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
Arjantin basınında yer alan haberlerde; Arjantin'de Wanda Nara ile görüşen Mauro Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi 'L-Gante'den' hamile olduğunu düşündüğü ve bu düşüncesi sebebiyle Nara ile olan ilişkisini tamamen noktaladığı belirtilmişti.