Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma ile kendini buldu. TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.



WANDA NARA DA BOŞ DURMUYOR



Icardi, İstanbul'da kalmak isterken eşi Wanda Nara da boş durmuyor. Wanda Nara, eşinin yeniden İtalya'ya dönmesini istiyor. Hatta bunun için çalışmalara başlamış durumda. Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara, eşini Inter veya Milan'a pazarlamak istiyor.



Sarı-Kırmızılı Yönetimin ise önce PSG ve sonrasında Wanda Nara ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Galatasaray Yönetimi'nin öncelikle Wanda Nara'yı ikna etmesi bekleniyor.



ICARDI'NİN PERFORMANSI



30 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 9 gol atarken 6 da asiste imza attı. Yıldız golcü Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atarken 1 de asist üretti.



