Wanda Nara Milano'da tedavi olacak

Galatasaray'a sözleşme imzalaması an meselesi olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tedavisinin Milano'da devam edeceği belirtildi.
Arjantin'de yayın yapan America TV'nin haberinde Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tedavisine İtalya'nın Milano kentinde devam etme kararı aldığı belirtildi.
MILANO'DA BİR DİZİ TESTTEN GEÇECEK
Henüz Wanda Nara tarafından rahatsızlığı veya şüphelenilen durumun ne olduğu konusunda açıklama yapılmazken Milano'da bir dizi testten geçerek ciddi tedaviler alacağı ifade ediliyor.
ÖNCE MILANO, SONRA İSTANBUL
Şuanda Arjantin'de olan çiftin önce Milano'ya geçerek Nara'nın tedavisi için gerekli hazırlıkları yapacağı, Icardi'nin ise Türkiye'ye gelerek Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Nara'nın ise tedavi sonrası İstanbul'da yaşamaya devam edeceği bilgisi verildi.
Icardi'nin de sık sık eşinin yanına gidebilmek için tedavinin Arjantin yerine Türkiye'ye daha yakın olan İtalya'ya alındığı bilgisi verildi.
Arjantin'de yayın yapan America TV'nin haberinde Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tedavisine İtalya'nın Milano kentinde devam etme kararı aldığı belirtildi.
MILANO'DA BİR DİZİ TESTTEN GEÇECEK
Henüz Wanda Nara tarafından rahatsızlığı veya şüphelenilen durumun ne olduğu konusunda açıklama yapılmazken Milano'da bir dizi testten geçerek ciddi tedaviler alacağı ifade ediliyor.
ÖNCE MILANO, SONRA İSTANBUL
Şuanda Arjantin'de olan çiftin önce Milano'ya geçerek Nara'nın tedavisi için gerekli hazırlıkları yapacağı, Icardi'nin ise Türkiye'ye gelerek Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Nara'nın ise tedavi sonrası İstanbul'da yaşamaya devam edeceği bilgisi verildi.
Icardi'nin de sık sık eşinin yanına gidebilmek için tedavinin Arjantin yerine Türkiye'ye daha yakın olan İtalya'ya alındığı bilgisi verildi.