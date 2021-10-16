Wanda Nara - Mauro Icardi evliliği bitiyor

Dünya futbolunun ünlü çiftlerinden Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile TV ünlüsü eşi Wanda Nara ayrılmanın eşiğinde...Wanda Nara, Mauro Icardi'yi instagram'da takipten çıkararak, "Bir o.... için aileni mahvettin" paylaşımı yaptı.Wanda Nara daha önce Mauro Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Rodriguez ile evliydi. Wanda ve Mauro'nun evlilikleri de futbol magazin dünyasında olay yaratmıştı.