Wanda Nara - Mauro Icardi evliliği bitiyor

Parisli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın yolları ayrılıyor.

, Fotoğraf; Instagram
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Wanda Nara - Mauro Icardi evliliği bitiyor
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16 Ekim 2021 23:33
Dünya futbolunun ünlü çiftlerinden Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile TV ünlüsü eşi Wanda Nara ayrılmanın eşiğinde...

Wanda Nara, Mauro Icardi'yi instagram'da takipten çıkararak, "Bir o.... için aileni mahvettin" paylaşımı yaptı.

Wanda Nara daha önce Mauro Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Rodriguez ile evliydi. Wanda ve Mauro'nun evlilikleri de futbol magazin dünyasında olay yaratmıştı.




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