Wanda Nara, gözyaşlarıyla Icardi'yi açıkladı!

'in golcüsünin hem eşi hem de menajeri olan, İtalya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.İtalya'da bir televizyon programına katılan Nara, ''Bazıları kaptanlığın anlamsız olduğunu söylüyor ama Mauro bu kaptanlığı taşımayı seviyordu. Inter formasını büyük bir gururla giyiyor. Geçmişte de para veya forma tercihi olunca hep formayı seçmişti. Formayı paradan daha çok önemsiyor. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti'yi aradım, tekrar oynamasının bir yolu yok mu diye sordum. Inter'den ayrılmak gibi bir niyetimiz yok. Hiç böyle bir şey düşünmüyoruz.'' sözlerini kullandı.Wanda Nara'nın sözlerinin ardından Inter CEO'su Beppe Marotta, canlı yayına bağlandı. Marotta, ''Icardi'nin isteği ve profesyonelliği konusunda hiç bir şüphemiz olmadı. Yakında bu sorunu çözmek için konuşacağız. Biz teklifimizi hazırladık. Onlar kabul etmek veya reddetmek konusunda özgürler. Çok yaşa Inter!'' dedi.Öte yandan Wanda Nara'nın Icardi hakkında ''Takımda kalmak istiyor'' derken gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti. Nara, canlı yayında duygusal anlar yaşarken bir süre konuşamadı.