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Wanda Nara, gözyaşlarıyla Icardi'yi açıkladı!

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, golcü futbolcunun Inter'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wanda Nara, gözyaşlarıyla Icardi'yi açıkladı!
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18 Şubat 2019 15:52
Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, İtalya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalya'da bir televizyon programına katılan Nara, ''Bazıları kaptanlığın anlamsız olduğunu söylüyor ama Mauro bu kaptanlığı taşımayı seviyordu. Inter formasını büyük bir gururla giyiyor. Geçmişte de para veya forma tercihi olunca hep formayı seçmişti. Formayı paradan daha çok önemsiyor. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti'yi aradım, tekrar oynamasının bir yolu yok mu diye sordum. Inter'den ayrılmak gibi bir niyetimiz yok. Hiç böyle bir şey düşünmüyoruz.'' sözlerini kullandı.

INTER CEO'SU CANLI YAYINA BAĞLANDI

Wanda Nara'nın sözlerinin ardından Inter CEO'su Beppe Marotta, canlı yayına bağlandı. Marotta, ''Icardi'nin isteği ve profesyonelliği konusunda hiç bir şüphemiz olmadı. Yakında bu sorunu çözmek için konuşacağız. Biz teklifimizi hazırladık. Onlar kabul etmek veya reddetmek konusunda özgürler. Çok yaşa Inter!'' dedi.

Öte yandan Wanda Nara'nın Icardi hakkında ''Takımda kalmak istiyor'' derken gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti. Nara, canlı yayında duygusal anlar yaşarken bir süre konuşamadı.



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