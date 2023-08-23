Wanda Nara: 'Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.
Wanda Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.
Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Wanda Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.
Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.