Wanda Nara: "Galatasaray'ı benden daha çok seviyor"

Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi. Nara, Icardi için "Galatasaray'ı artık benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wanda Nara: 'Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'
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23 Ağustos 2023 08:43
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından sorulara cevap verdi.

Wanda Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 




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