Wanda Nara'dan flaş açıklama!

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wanda Nara'dan flaş açıklama!
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17 Temmuz 2023 21:23
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 21:29
Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı sonrası ilk kez konuştu.

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Nara, "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu. Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim. Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." dedi.

Galatasaray, Mauro Icardi ile her konuda anlaştı. Ancak Wanda Nara'nın hastalığı sonrası Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelişi gecikti.

Mauro Icardi'nin eşinin test sonuçlarına göre Türkiye'ye geliş tarihi netlik kazanacak.

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