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Wanamaker yeniden Avrupa yolunda

Eski Fenerbahçe ve Darüşşafakalı Brad Wanameker'ın Avrupa'ya dönebileceği belirtiliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Brad Wanamaker yeniden Avrupa'ya dönmeye göz kırpıyor.

4 yıldır kariyerini NBA ekiplerinden Indiana Pacers'da sürdüren Wanamaker'ın kulübüyle yollarını ayırdığı açıklanırken 32 yaşındaki oyun kurucunun NBA'de kalmaya devam etmek istediği ancak Avrupa'dan CSKA Moskova'nın oyuncuya sözleşme teklif etmeye hazırlandığı Sportando tarafından yazıldı.

CSKA Moskova haricinde Amerikalı oyun kurucuya İtalyan ekibi Reyer Venezia'nın da talip olduğu belirtiliyor.

Wanamaker bu sezon Indiana'da 22 maça çıkmış ve 3,5 sayı ve 2,2 asist ortalaması tutturmuştu.

Brad Wanamaker Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Darüşşafaka'da da forma giymiş ve 4 sezon önce NBA'a geri dönmüştü.


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