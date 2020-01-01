Walton'dan Luka Doncic için çok güzel övgüler!: "Sayesinde bir şeyler öğreniyorum"

NBA efsanesi Bill Walton, Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in "çok özel" olan oyununun, kendisi için sürekli bir öğrenme deneyimi olduğunu söyledi.



Doncic, şüphesiz şu anda NBA'deki en heyecan verici genç yıldızlardan biri. Muhteşem oyunuyla Doncic'in, birçok insanın gözüne çarpması şaşırtıcı değil ve bunlardan biri de efsane oyuncu Walton oldu.



Efsane oyuncu, şu açıklamaları yaptı:



"Luka'yı izlemeyi sevme sebeplerimden biri de, bir şeyler öğrenmem. Geometri öğreniyorum. Açıları öğreniyorum. Konumlandırmayı öğreniyorum. Teori öğreniyorum. İleriye giden yolu öğreniyorum. Her zaman tüm farklı şeyleri arıyorum. Kendisi çok özel ve onun için en iyisini diliyorum."



Doncic, elit seviyede bir oyuncu ve NBA'de yükselen süperstarlardan biri olduğunu sadece iki sezondan daha kısa bir sürede kanıtladı. Ve Walton'a göre, 21 yaşındaki Slovenyalı yıldız, ligin yüzü olma potansiyeline sahip olduğunu da göstermiş bulunuyor:



"Kendisi, her şeye sahip olan adam. Ama gerçekten olduğu şey, en sevdiğim oyuncularının çoğunun olduğu şey, Bill Russell, Larry Bird, Kareem (Abdul-Jabbar), Michael (Jordan), Steve Nash, Oscar (Robertson). Birkaç adamı dışarıda bırakacağım. (Onlar gibi), bir beyni var. Oyunu güzel olarak düşünüyor."



Doncic, genç kariyerinde Mavs'i bu sezon playoff tartışmalarına geri döndürdüğü için, Dallas takımının gidişatını komple değiştirdi.



