Walton: "Lonzo ve Ingram'dan daha çok tutkuya ihtiyacımız var"

İLGİLİ VİDEO

Baş antrenör Luke Walton'a göre Los Angeles Lakers, Lonzo Ball ve Brandon Ingram'dan "daha fazla tutkuya ihtiyaç duyuyor".Walton, iki gencin denediğini, ancaksöyledi.Lakers, dün gece Minnesota Timberwolves'a 108-86 kaybettiği karşılaşma ile, LeBron James'siz oynadığı maçlarda 1-5 serisine düştü.Her ikisi de sadece 21 yaşında olan Ball ve Ingram için Walton,ifadesini kullandı ve devam etti:Lakers, bu geceki Dallas Mavericks karşılaşmasıyla karşı arka arkaya ikinci gece maç serisini bitirecek. James ve Rajon Rondo yine oynamayacak ve Kyle Kuzma'nın durumunun ise maç zamanında karar verileceği düşünülüyor.