Walton: "Lonzo ve Ingram'dan daha çok tutkuya ihtiyacımız var"

Baş antrenör Luke Walton'a göre Los Angeles Lakers, Lonzo Ball ve Brandon Ingram'dan "daha fazla tutkuya ihtiyaç duyuyor".
Walton, iki gencin denediğini, ancak "daha fazla mücadele göstermeleri gerektiğini"
söyledi.
Lakers, dün gece Minnesota Timberwolves'a 108-86 kaybettiği karşılaşma ile, LeBron James'siz oynadığı maçlarda 1-5 serisine düştü.
Her ikisi de sadece 21 yaşında olan Ball ve Ingram için Walton, "Deniyorlar, ancak gençler. Bir noktada, daha fazla tutkuya ihtiyacımız var. Daha fazla kavgaya ihtiyacımız var. Ve bu daha fazla sayı atmak demek değil. Ortada olan toplara dalmak, yüksek sesle iletişim kurmak ve ribaund almak.."
ifadesini kullandı ve devam etti: "Sadece onlar değil, tekrar sağlıklı olana kadar, bu ligde biraz tutku ve ateşle oynamalısınız. Bu ligde sağlıklıyken kazanmak zaten zor. Bu yüzden bazı adamlar yokken bu çabayı ikiye katlamanız gerekiyor."
Lakers, bu geceki Dallas Mavericks karşılaşmasıyla karşı arka arkaya ikinci gece maç serisini bitirecek. James ve Rajon Rondo yine oynamayacak ve Kyle Kuzma'nın durumunun ise maç zamanında karar verileceği düşünülüyor.